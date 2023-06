Gravina: "Euro 2023? Occasione per colmare un gap"

Il numero uno della FIGC ha parlato in uno speciale di Dazn

15-06-2023 10:55

Ha parlato il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina nella seconda puntata di ‘Professione Presidente’, format di Dazn.

Tanti i temi toccati, come quello della sostenibilità economica.

Tra la sede della Federazione a Roma e poi a Coverciano, dove ha sede la prima struttura sportiva propria di una Federazione calcistica, Gravina prova a immaginare il futuro, che richiede una riforma sistemica e culturale, “superando la logica esclusiva della crescita come soluzione di qualsiasi problema. Se pensi solo ai ricavi senza mettere sotto controllo i costi, è chiaro che più si cresce più aumentano i costi del lavoro. Quindi la soluzione non è nella crescita, ma nel concetto di sviluppo. E deve essere uno sviluppo sostenibile”.

E poi sull’Europeo del 2032: “. “Ci candidiamo per cogliere un’opportunità straordinaria e per rivedere la nostra progettualità di stadi e di infrastrutture. Credo che sia una chance che non possiamo perdere e che ci permetta di rimediare a una delle più grandi criticità rispetto agli altri Paesi .Dobbiamo colmare questo gap ed Euro 2032 è l’occasione giusta”.