Gunes sornione: "Italia fortunata"

Il responso dell'urna di Bucarest, che ha inserito Turchia, Galles e Svizzera nel Gruppo A insieme all'Italia, non lascia molti dubbi a Senol Gunes, commissario tecnico della Turchia, che dà come favoriti proprio gli Azzurri di Roberto Mancini: "E' un gruppo che ha delle difficoltà di viaggio per tutti – ha detto Gunes dopo il sorteggio – tranne per l'Italia, che giocherà in casa mentre noi altre abbiamo partite a Baku".

"Inoltre, guardando le altre nazionali, Mancini ha lavorato in Turchia e ci conosce, per Petkovic vale lo stesso discorso – ha aggiunto il ct turco -. Solo il Galles ci conosce di meno. Posso dire che l'Italia è la favorita, sta trovando fortuna nell'ultimo periodo".

SPORTAL.IT | 30-11-2019 21:43