Haas, Steiner: “Non so quante Sprint Race ci saranno”

07-02-2022 11:29

La sprint race, una delle novità più importanti del prossimo anno di F1, fa sempre parlare di se. L’anno scorso la novità regolamentare fece tanto discutere anche tra gli addetti ai lavori: chi la riteneva una bella novità e chi invece non era d’accordo. Nonostante qualche disaccordo, la Sprint race è comunque stata confermata anche per il 2022.

Sull’argomento, interpellato dai media a margine della presentazione della livrea della nuova Haas VF-22, il TP della scuderia americana Gunther Steiner ha ammesso di non sapere ancora con esattezza quanti eventi con questo format caratterizzeranno il 2022.

Il manager altoatesino ha inoltre sottolineato come gli ultimi nodi sulla Sprint Race verranno sciolti nella riunione tra F1 e team che si terrà nei prossimi giorni.

“Non so cosa accadrà – ha dichiarato Steiner – Tra dieci giorni avremo una riunione della F1 Commission e ne sapremo di più dopo. Penso che avremo di nuovo tre sprint. Ma non lo so con esattezza, quindi vediamo cosa accadrà. Non riesco ancora a rispondere con esattezza alla domanda su quanti weekend con la sprint race ci saranno”.

