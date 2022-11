Hellas Verona, si cambia: Sogliano nuovo ds

18-11-2022 11:01

Aria di cambiamenti in casa Verona. L’organigramma della società veneta riabbraccia Sean Sogliano, il direttore sportivo originario di Alessandria che al termine della sua carriera di giocatore aveva già assunto questo ruolo in quest club dal 2012 al 2015 sotto la guida del Presidente Setti. Furono anni felici dove i gialloblù riuscirono ad ottenere una promozione in serie A e due salvezze consecutive nella massima serie.

Contestualmente a questo ritorno Francesco Marroccu assume, invece, la carica di Responsabile dell’Area Tecnica.

È probabile che con queste mosse la società spera di poter dare quanto meno una scossa ad una stagione difficile visto che il Verona di mister Bocchetti milita in ultima posizione con appena 5 punti all’attivo.