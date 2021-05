Hockey: annullata l'amichevole contro la Svizzera

La partita amichevole Svizzera-Italia, in programma questa sera a Biel-Bienne, è stata annullata in seguito alla positività al Covid-19 di due giocatori della nazionale azzurra.

Entrambi gli atleti hanno subito abbandonato il raduno dell’Italia, e sono state isolate per precauzione anche le persone considerate di stretto contatto. La nazionale ha rispettato tutte le procedure previste dai protocolli di sicurezza della FISG e della IIHF, sottoponendo i giocatori e i membri dello staff, che dovevano presentarsi al raduno con un test negativo non più vecchio di 48 ore, ad un test antigenico ogni due giorni, senza contare il tampone rapido da effettuarsi all’ingresso nella ‘bolla’ del raduno.

Nei giorni scorsi tutto il gruppo azzurro si è sottoposto a due test PCR svoltisi ad Aosta.

Nonostante questo piccolo intoppo, la nazionale proseguirà a Bolzano il raduno di preparazione in vista dei Mondiali Top Division di Riga, e continuerà a seguire i protocolli di sicurezza Covid-19 come fatto sino ad ora. Sabato 8 e domenica 9 maggio sono in programma altre due amichevoli contro l’Austria al Palaonda di Bolzano.

OMNISPORT | 04-05-2021 15:09