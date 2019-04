Icardi, Wanda Nara sbotta dopo il rigore 'rubato'

Wanda Nara sta facendo di nuovo discutere i tifosi dell'Inter dopo la tradizionale ospitata nella trasmissione Mediaset di Tiki Taka, in cui non ha mancato di punzecchiare il club nerazzurro. La moglie di Mauro Icardiha sottolineato il gesto del marito in occasione del rigore che si era procurato Skriniar durante la sfida con il Frosinone. Maurito aveva preso il pallone per calciare il penalty, ma su richiesta di Perisic ha ceduto la palla al croato che ha realizzato dagli undici metri. "Voglio chiedere a Luca Toni, tu lo avresti fatto? Avresti lasciato il rigore come ha fatto Icardi, visto che sei stato anche capocannoniere in passato insieme a lui…".

La show-girl ha elogiato così il gesto: "Per me vale più questo gesto che qualunque gol fatto, perché è una cosa bellissima per quello che si è visto. Anche perché è il primo che gli dà il cinque. Evidentemente gli ha chiesto di cercare lui e Mauro gli ha detto di sì. Non è detto che debbano essere amici".

Ma il penalty "scippato" brucia, quando l'ospite Ciro Ferrara ha dichiarato di non sapere chi sia il primo rigorista dell'Inter lei ha risposto subito: "E chi è il primo rigorista, allora? Io sono?". Ed è arrivata la bordata: "Sai che vedo io? Che gli hanno tolto la fascia, i rigori. Ma non gli toglieranno mai la felicità di giocare all’Inter".

Il tecnico dell'Inter Spallettiha applaudito il gesto dopo la partita contro il Frosinone: "E’ stato giusto così, si tratta di due calciatori che li sanno battere, così come lo sanno fare altri tre o quattro. Il loro è stato un gesto di professionalità e amicizia. Sulla gara: "Anche quando non c’è il minimo pericolo, riusciamo ad andare in confusione, questo è un calcio che sa devastarti in alcuni momenti. Così rischi di raccogliere dei risultati che ti possono portare dei problemi. E all’Inter succede spesso. Quando pensi di averla in mano, allora abbassi la concentrazione e la solidità. Quando devi chiuderla, diventi timido".

SPORTAL.IT | 15-04-2019 11:45