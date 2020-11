Il Barcellona perde Busquets

Il Barcellona perde Sergio Busquets. Il centrocampista catalano dovrà osservare un periodo di stop dopo essersi fermato mentre si trovava con la nazionale spagnola.

Come comunicato dal club, il classe 1988 ha rimediato un problema ai legamenti del ginocchio. Non sarà dunque disponibile per la sfida contro l’Atlético Madrid in programma sabato sera. “Sergio Busquets è stato sottoposto ad esami questa mattina che hanno dato la diagnosi di una distorsione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Non sarà disponibile per la sfida del weekend, la sua situazione sarà valutata”.

Lo stop potrebbe prolungarsi fino a due settimane, secondo ‘Marca’, se non oltre. L’8 dicembre i blaugrana giocheranno contro la Juventus nell’ultima partita del girone di qualificazione di Champions League.

OMNISPORT | 18-11-2020 14:10