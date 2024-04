MotoGP, il video di Dovizioso: "Molte fratture, per un po' userò la carrozzina. Sto elaborando l'incidente"

Andrea Dovizioso aggiorna tramite un video sulle sue condizioni dopo l'incidente subito durante un allenamento in pista di motocross. L'ex Ducati parla delle sue fratture, e spiega di essere in una fase di riflessione

Nelle scorse settimane Andrea Dovizioso ha destato non poche preoccupazioni per via di un incidente durante un allenamento nella pista di motocross di Terranuova Bracciolini, nell’aretino. Una caduta dalla moto che ha avuto delle conseguenze importanti, ma a distanza di diversi giorni l’ex pilota Ducati ha pubblicato sui propri canali social un video per tranquillizzare tutti riguardo le proprie condizioni. Pur elencando un bollettino di ferite di guerra non indifferente.

L’incidente di Dovizioso: il pilota elenca le sue fratture e aggiorna sulle proprie condizioni

Il già campione del mondo 2004 nella classe 125 nella clip postata appare a prima vista in buono stato: ma il diavolo si nasconde nei dettagli, quelli che ha svelato Dovizioso dopo aver ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato e gli sono stati vicino (a cominciare dallo staff medico dell’ospedale di Careggi, dove era giunto con l’elisoccorso Pegaso in Codice 3). “Nell’ultima settimana ho avuto un supporto inaspettato, volevo ringraziarvi e aggiornarvi sulla mia situazione”, ha esordito il 38enne, che poi ha spiegato cosa si è fatto nella caduta al Motors Park Il Tasso.

“Mi sono rotto la clavicola destra, mi hanno operato e mi hanno dovuto mettere a posto i legamenti dell’acromion. Le altre fratture non sono niente di grave, ci vuole un po’ di pazienza: mi sono rotto due costole, tre apofisi vertebrali, ho una piccola crepa nello sterno, ho fatto arrabbiare il nervo del ginocchio sinistro, ho avuto una piccola paresi del piede ma è già recuperato al 100%. Mi sono rotto il polso sinistro, ma è composto. E ho una piccola frattura dell’acetabolo del bacino e devo dargli del lei, dovrò usare la carrozzina per 2-3 settimane”.

“Queste botte ti danno la possibilità di capire cosa vuoi vivere e fare”

Insomma, è stata una brutta botta per il tre volte vicecampione MotoGP con Ducati. Poi Dovizioso ha voluto condividere una particolare riflessione, scaturita da questa disavventura. “Quando prendi queste botte la vita ti dà la possibilità di avere un focus più chiaro – ha spiegato -, di capire di cosa vuoi vivere e cosa vuoi fare. Sto processando, adesso ho tanto tempo per pensare e credo che si possa prendere del positivo da questo aspetto“.

“Quando ti trovano per terra senza conoscenza ci vuole sangue freddo”

Il pilota ha quindi concluso con altri ringraziamenti: “Ringrazio le persone attorno a me, mi ritengo molto fortunato. Diciamo che Yuri [Naldini, l’amico che è stato tra i primi a soccorrerlo, ndr] è la persona che ha vissuto tanti momenti belli, ma di conseguenza anche tanti momenti difficili. Tipo questo, perché quando ti trova per terra che devi riprendere conoscenza e sei fratturato ci vuole sangue freddo. Solo grazie. Con Fabrizio Borra abbiamo instaurato un rapporto che è diventato amicizia e stima reciproca: la sua famiglia e il Fisiology Centre mi vedranno molto di più. Il dottor Porcellini non è la prima volta che mi opera: è sempre stato molto disponibile e anche stavolta è riuscito a fare una grande operazione alla clavicola e a gestirmi su tutto il resto del corpo”.