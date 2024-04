Andrea Dovizioso, ansia per l'ex MotoGP: cade con la moto da cross, soccorso in elicottero e ricoverato con trauma cranico

Grande spavento e non solo per Andrea Dovizioso. L’ex pilota della MotoGP, tre volte vicecampione del mondo della classe regina con 15 vittorie all’attivo con Honda e Ducati (oltre a una parentesi in Yamaha), in passato anche campione del mondo in 125cc, è scivolato con la sua moto mentre si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località “Il Tasso”.

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe accaduto attorno alle 11. All’improvviso la moto ha avuto un sussulto e il pilota ne ha perso il controllo, cadendo pesantemente a terra e battendo la testa. Il Dovi è stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi dove è stato ricoverato per un trauma cranico in codice tre.

Fonte: ansa

Dovizioso, la passione per il motocross come Rossi e altri

Ancora non è chiara la dinamica della caduta, né i motivi che lo hanno portato ad allenarsi nell’impianto di Terranuova Bracciolini, che comunque non è molto distante dalla sua Romagna. In un primo momento non erano state rese note le generalità del ferito. Poi si è appreso che si trattava del campione originario di Forlimpopoli.

Dovizioso è un appassionato di motocross come molti suoi colleghi del motomondiale a cominciare da Valentino Rossi e tutti i piloti della sua Academy che spesso si ritrovano al Ranch di Tavullia del Dottore ad allenarsi e fare gare. Anche il Dovi ha seguito le orme di Vale, dopo il ritiro si è messo a gestire e rinnovare la pista di Faenza, ribattezzata “04 Park” (il 4 è sempre stato il suo numero nel Motomondiale), con un accordo ventennale stipulato insieme alla Federazione italiana.