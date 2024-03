MotoGP Gp Portogallo, lo scontro tra Bagnaia e Marquez scatena i social e rispunta l’ombra di Valentino Rossi

Lo scontro tra Bagnaia e Marquez nel GP del Portogallo scatena i social che vanno a caccia del colpevole e soprattutto riporta a galla la storica rivalità tra Italia e Spagna

24-03-2024 18:05

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un incidente, uno scontro di gara come ha chiarito anche la direzione corse ma basta poco per riaccendere la rivalità. Quando si parla di Italia e Spagna nel mondo della MotoGp basta poco per accendere la scintilla e lo scontro che ha buttato fuori pista Pecco Bagnaia e Marc Marquez è uno di quegli episodi che scatenano subito la reazione dei tifosi.

Bagnaia-Marquez: l’incidente che costa la gara

Siamo a tre giri dalla fine del GP del Portogallo. Bagnaia sembra in difficoltà con la sua Ducati, ha fatto fatica per tutto il weekend e anche in gara le cose non vanno meglio. Negli ultimi giri il campione del mondo subisce il sorpasso dello spagnolo Acosta, a distanza di qualche giro arriva anche l’attacco di Marquez. Lo spagnolo sembra passare ma finisce leggermente largo, Pecco si ributta subito dentro e arriva il contatto tra i due. I commissari di gara mettono subito il “fattaccio” sotto la lente di ingrandimento ma pochi minuti dopo la fine della corsa decidono che si tratta di un normale contatto di gara e dunque nessuna penalità per i due piloti coinvolti.

Marquez e il fantasma di Valentino Rossi

Italia-Spagna nel mondo della MotoGP ha quasi il sapore di un derby, di quelli caldi e accesi di cui si vedono nel mondo del calcio. Due nazioni che da anni si giocano la vetta della classifica Mondiale e che per anni sono stati in battaglia. E il nome di Marc Marquez e di quella che evoca anche brutti ricordi per i tifosi italiani con la rivalità con Valentino Rossi e la famosa gara di Valencia nel 2015 che ancora resta un momento famigerato. Subito dopo il contatto con Bagnaia, quella rivalità torna immediatamente a galla: “C’è sempre di mezzo lui quando succedono queste cose, prima doveva far vincere Lorenzo e ora deve dare una mano a Martin”, scrive un tifoso italiano. Ovviamente basta leggere qualche commento da parte dei tifosi spagnoli e la situazione viene completamente ribaltata.

Motogp: tutte le emozioni del GP del Portogallo

Bagnaia: l’errore sotto pressione

Se la gran parte dei tifosi italiani sono pronti a puntare il dito all’indirizzo di Marc Marquez ce ne sono anche tanti che invece lanciano anche qualche critica anche nei confronti del campione del mondo uscente, Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati si è dimostrato capace di grandi gare quando si tratta di stare davanti e fare il ritmo, quando ha la possibilità di mettere in pista la sua velocità e la sua pulizia di guida. Ma non sempre è riuscito a fare altrettanto quando si è trattato di dare battaglia in situazioni più complicate: “Quando è sotto pressione commette spesso certi errori, non avesse una Ducati a quel livello non lotterebbe per il Mondiale”.

Motogp: la classifica piloti