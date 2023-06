Il Brasile vuole a tutti i costi Ancelotti

Rodrigues: “Vediamo se Luis Rubiales, molto amico di Florentino Perez, riesce a mettere una buona parola”

13-06-2023 15:25

Il Brasile non molla per Carlo Ancelotti: i verdeoro lo vogliono assolutamente come prossimo commissario tecnico della Selecao. Il presidente della Federazione brasiliana, Rodrigues, ha detto: “Vedrò se Rubiales riesce a intercedere con Perez. Siamo in Spagna fino al 18 giugno, proviamo a organizzare un incontro”. Rodrigues confida dunque in Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola: “E’ molto amico di Florentino Perez, e gli chiederò di mettere una buona parola per liberare Ancelotti”. Le belle parole per il tecnico italiano si sprecano: “Ancelotti è uno dei migliori allenatori del mondo e sarebbe bello che potesse allenare una delle migliori nazionali del mondo, senza nulla togliere agli altri tecnici e alle altre nazionali”.