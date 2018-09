Il dramma dell'ex Bologna: "Ho pensato al suicidio"

L’ex attaccante del Bologna Jonatan Ezequiel Cristaldo in un’intervista ad Olé ha rivelato di essere stato molto vicino al suicidio nel 2017, quando militava nel Velez Sarsfield. Alcuni problemi fisici che gli impedivano di giocare con continuità e svariati drammi familiari lo hanno mandato in una profonda depressione, spingendolo sull’orlo del baratro.

“Questo brutto periodo è coinciso con i tre mesi in cui ero a Vélez, lì non ero un professionista. Ho passato un periodo bruttissimo. Mi ricordo una volta quando stavo guidando e mi ha preso un attacco di panico: ho pensato di uccidermi. È stato terribile. Il mio psicologo mi ha aiutato tantissimo, sono molto grato a lui. Ne avevo bisogno perché ci sono stati momenti in cui non volevo scendere dal letto, non volevo andare ad allenarmi. Non volevo uscire di casa e non volevo vedere i miei amici. La somma di tutte queste cose è stata una grande bolla che è diventata il mio più grande problema”.

Il trasferimento al Racing Club di Avellaneda gli ha cambiato la vita soprattutto grazie all’allenatore, Eduardo ‘Chaco’ Coudet: “Mi ha fatto resuscitare calcisticamente. Gli sarò sempre grato. Non ho mai pensato che dopo i sei mesi brutti al Velez e pensavo di non essere in grado di raggiungere nuovamente una grande squadra come il Racing. Chacho mi ha fatto tornare a giocare a calcio in maniera seria e professionale”.

Il “Churry” ha giocato in Italia in prestito con la maglia del Bologna nella stagione 2013/2014, disputando 28 partite e andando a segno 4 volte. In carriera ha anche militato nel Metalist, nel Palmeiras, nel Cruz Azul e nel Monterrey. Ha vinto un campionato argentino con il Velez nel 2009, e una coppa del Brasile nel 2015 con la maglia del Palmeiras.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 10:05