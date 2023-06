Il fioretto femminile azzurro è campione d’Europa

Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo battono la Francia in finale

28-06-2023 23:38

Le fiorettiste azzurre sono ancora Campionesse d’Europa. E ancora una volta hanno battuto in finale la Francia. Proprio come lo scorso anno ad Adalia. Il risultato conquistato da Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo non è stato però privo di momenti critici, con Favaretto e Batini che non hanno brillato nelle loro prestazioni. La prima azzurra a salire in pedana è Favaretto che chiude 1-5 contro Thibus. È poi Alice Volpi a invertire la tendenza e a portarsi sul 10-6. Bene anche Batini al terzo assalto, che si conclude 15-7. Inizia ora la rimonta della Francia grazie agli assalti di Patru contro Favaretto e di Thibus contro Batini. È la Volpi a invertire la tendenza e a riallungare sulle francesi. E se Batini è in difficoltà, Palumbo allunga il vantaggio (35-28), che viene poi ridotto da Blaze (39-36). L’assalto finale vede contrapposte Volpi e Thibus. Grazie alla sua freddezza l’azzurra riesce a ottenere il 45-40 che significa per l’Italia un nuovo oro.