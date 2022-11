Il Ghana non ci sta, ct Addo: “Regalato un rigore a Ronaldo”

25-11-2022 09:40

È finita 3-2 la sfida del girone h tra Portogallo e Ghana. Una gara piena di avvicendamenti, per nulla scontata, dove i lusitani hanno faticato non poco al cospetto di una formazione determinata e ben schierata.

Nella conferenza post match non sono mancate nemmeno le polemiche. Queste le parole del ct Addo: “Il nostro piano di gioco stava funzionando bene finchè l’arbitro ha concesso un rigore che non c’era, tutti hanno visto l’intervento di Salisu su Ronaldo. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare anche sul finire della partita, ma non posso essere orgoglioso della mia squadra perché uscita da questi novanta minuti con zero punti, ora dobbiamo concentrarci e vincere le prossime due gare”.