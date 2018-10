Il GranPiemonte è di Sonny Colbrelli

Sonny Colbrelli ha vinto in volata la 102esima edizione del GranPiemonte NamedSport, da Racconigi a Stupinigi (191 km).

Sul traguardo il portacolori della Bahrain – Merida ha preceduto Florian Senechal (Quick-Step Floors) e Davide Ballerini (Androni Giocattoli – Sidermec).

"Non potevo sperare in un modo migliore per chiudere la mia stagione, esattamente con una vittoria come era cominciata a Dubai. Mi piace il brutto tempo. Quando ho avuto spazio, ho lanciato la volata lunga ed ho pensato di osare. La cosa più importante prima dello sprint era quella di non scivolare. Sono felice che sia andato tutto bene" ha raccontato il corridore di Desenzano del Garda.

