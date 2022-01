04-01-2022 19:44

Il Leeds torna a spingere per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez: secondo Marseillenews, il club britannico potrebbe presto fare un’offerta per il giocatore uruguaiano, cercato in estate.

Inoltre la valutazione di Nandez è in netto calo, intorno ai 20 milioni di euro: un motivo in più per riprovare l’assalto. Il giocatore è anche nella lista acquisti dell’Inter.

OMNISPORT