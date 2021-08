Il no al Chelsea di Meslier: "Fossero arrivati prima..."

Illan Meslier è reduce da una stagione più che positiva con il Leeds di Bielsa. Il portiere, classe 2000, ha concluso la prima stagione con la maglia del club inglese da titolare dopo aver scalzato Kiko Casilla. Adesso si appresta a vivere la prima stagione da titolare e dimostrare il suo valore appieno.

In una recente intervista, il portiere ha ammesso di aver detto no alle offerte del Chelsea: “Nel 2018 potevo essere del Chelsea, il club inglese era d’accordo con il Lorient, ma mancavano 24 ore alla fine del calciomercato. Troppo tardi, amico, fossero arrivato due settimane prima avrei detto sì, ma così no”.

Poi spiega a chi gli fa notare che comunque il Chelsea è un grande club a cui non si può dire di no: “Vero è, ma ci sono tanti portieri, è molto difficile crescere lì e poi alla fine devi andare in prestito”.

Considerato come è andata, forse, ha avuto davvero ragione Illan, anche se solo alla distanza è riuscito a vincere la concorrenza del portiere iberico Casilla per diventare il titolare del Leeds.

OMNISPORT | 06-08-2021 11:57