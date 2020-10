Il paragone di Condò fa sognare gli interisti

I gol presi continuano ad essere troppi (5 in due partite) ma fin quando l’Inter ne farà almeno uno in più (come con la Fiorentina) o tre come con il Benevento saranno sempre superiori gli elogi alle critiche. La squadra di Conte sta carburando e dà l’idea di poter solo migliorare ma già sembra più forte di quella dello scorso anno. Aspettando buone notizie dall’infermeria dopo l’infortunio di Vidal, i tifosi già si stanno esaltando per un altro acquisto indovinato. Se l’anno scorso il colpo era stato Lukaku, quest’anno si sogna con Hakimi che in sole due gare ha già conquistato tutti.

Condò azzarda un paragone illustre

Tra i più convinti che Hakimi sia un campione c’è Paolo Condò. Il giornalista di Repubblica, opinionista di Sky, si è sbilanciato dicendo: “Mi sta venendo il sospetto che il Real abbia fatto un errore. Lo stesso errore che 25 anni fa commise l’Inter lasciando partire Roberto Carlos”.

Condò ha sottolineato come Zidane, tecnico del Real Madrid, oggi faccia giocare come terzino destro titolare “un calciatore normale come Dani Carvajal. Hakimi, invece, può rappresentare un colpo galáctico dei nerazzurri”.

I tifosi nerazzurri in estasi per Hakimi

Sui social è quasi un plebiscito: “Achraf Hakimi è un qualcosa di straordinario. Il Real Madrid può prendere cantonate. Basti pensare ai casi Sneijder e Robben” o anche: “Erano anni che si cercava un buon giocatore sulla dx, abbiamo trovato un campione, un fuoriclasse”, oppure: “Me ne ricordo un’altra che gli abbiamo fatto: Sneijder vi dice niente?”.

C’è chi scrive: “Ma Hakimi non ce l’ha un fratello o un cugino mancini?”, un altro sottolinea: “Hakimi è illegale in tutti i paesi del globo terraqueo”. Pochissime le voci contrarie: “Ma perché dovete tirare i piedi , ha fatto 70minuti e già tiriamo fuori i paragoni con Roberto Carlos… stiamoci calmi tutti quanti” e infine: “40 milioni non sono pochi ad oggi, l’hanno pagato come un top del ruolo, poi se vogliamo possiamo dire tutto ma stiamo parlando di un bel giocatore arrivato a 40 non gratis”.

SPORTEVAI | 01-10-2020 10:08