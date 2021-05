Il pullman del Cluj parte senza Hoban: lui lo rincorre invano

Ovidiu Hoban, anni 38, 30 presenze con la nazionale rumena, oggi centrocampista del Cluj. La sua carriera è stata di successo, ma non avrebbe mai creduto di vivere una situazione così surreale come successo giovedì, dopo la vittoria contro l’Academica Clinceni.

Il mediano è stato letteralmente dimenticato dal pullman della sua squadra, che ha lasciato lo stadio senza di lui. Appena si è accorto, ha provato a mettersi all’inseguimento del bus di corsa, sbracciandosi. Con risultati esigui.

Il video, ripreso da uno dei presenti, ha immediatamente fatto il giro del web. Hoban è riuscito poi a raggiungere i compagni dopo averli avvertiti telefonicamente ed essere salito a bordo di un’auto che gli ha dato un passaggio.

Una scena da film, quasi ai limiti della realtà. Hoban ha comunque buoni motivi per sorridere, visto che la sua squadra è in testa al gironcino che assegna il titolo, con 2 punti di vantaggio sulla FCSB, l’ex Steaua. Almeno lì non deve inseguire.

OMNISPORT | 07-05-2021 13:41