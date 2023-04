Il Tottenham perde 6-1, Stellini furente

Il tecnico degli Spurs: "Peggiori 25 minuti di sempre"

23-04-2023 19:33

Il tecnico del Tottenham Stellini ha faticato a spiegare il tracollo degli Spurs contro il Newcastle, diretto concorrente per la qualificazione in Champions League. Kane e compagni sono letteralmente crollati, prendendo cinque reti nei primi 20 minuti contro i Magpies, in una sfida finita 6-1.

“Non ci sono parole per spiegare una prestazione del genere, sono stati i peggiori 25 minuti che abbia mai visto. nella conferenza post partita. Speravo che cambiare sistema di gioco desse energia e il mood giusto, mi sbagliavo e questa è una mia responsabilità”, le parole di Stellini dopo il match.