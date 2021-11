Il Venezuela s'affida a José Pekerman

01-12-2021 00:14

Nuova avventura per José Pekerman. A 72 anni compiuti l’esperto tecnico argentino è stato infatti nominato commissario tecnico della nazionale del Venezuela, oltre che coordinatore di tutte le nazionali giovanili.

Per Pekerman si tratta della terza esperienza sulla panchina di una nazionale maggiore sudamericana, dopo quelle con l’Argentina, dal 2004 al 2006, con la partecipazione al Mondiale 2006 (eliminato ai quarti dalla Germania) e con la Colombia, dal 2012 al 2018, con i quarti di finale raggiunti a Brasile 2014.

In precedenza, Pekerman si era messo in evidenza alla guida dell’Argentina Under 20, conquistando negli anni ’90 due Sub-20 e tre edizioni del campionato del mondo.

Ora la sfida più difficile, quella di provare a rilanciare il calcio della nazionale tradizionalmente cenerentola del calcio sudamericano, nonché unica a non aver mai preso parte a un’edizione del campionato del mondo.

