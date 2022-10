26-10-2022 11:39

Tra gli indagati finiti ai domiciliari, in questa vasta operazione che ha portato all’arresto di 19 persone tra le province di Bari, Taranto e Palermo figura anche il presidente del Foggia Calcio, Nicola Canonico.

Si contestano, a vario titolo, anche i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini che stamani hanno portato al blitz: oltre a Canonico, è finita ai domiciliari anche Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare. Le indagini, secondo quel che riporta l’agenzia ANSA, riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019.

L’operazione che ha portato all’arresto di Canonico

I nomi dei due arrestati è stato riferito dall’ANSA, che aveva segnalato in un primo lancio l’operazione condotta dai Carabinieri su ordine del Gip della procura di Bari, su richiesta della Dda.

I capi di imputazione per i 19 arrestati

I capi di imputazione sono: associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Bari a partire dalle 10.30.

Chi è Nicola Canonico, presidente del Foggia ed ex consigliere

Nato a Bari il 7 Novembre del 1972, Nicola Canonico è un imprenditore edile. Nel 1996 da vita alla Costruzioni Generali Spa , precedentemente chiamata RU.CA s.r.l., società affermata nel settore dei lavori pubblici e privati.

La sua carriera, però, non si limita al mondo delle costruzioni: Canonico, infatti, ha un passato anche in politica. Viene eletto infatti dapprima consigliere comunale al Comune di Bari, incarico che coprirà dal 13/06/2004 al 06/06/2009, nella lista UDEUR. In seguito sarà consigliere di regione, alla regione Puglia, prima dal 18/05/2005 al 28/03/2010 nel gruppo misto; poi dal 11/05/2010 nella lista del PD.

VIRGILIO SPORT