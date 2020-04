Incontro con il campione: è Sara Simeoni la prima ospite

Sara Simeoni è la protagonista del primo "Incontro con Il campione" organizzato dal Comitato regionale Veneto di Federcanoa.

La prima donna al mondo ad aver superato i due metri e oro olimpico di salto in alto a Mosca 1980, sarà intervistata domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, in diretta alle ore 18 sulla piattaforma per videoconferenze Zoom a cui è necessario collegarsi (quindi inserire Meeting ID: 489-577-564; password, se richiesta: canoa) dal giornalista Bruno Panziera, presidente del Comitato Regionale Veneto.

La Simeoni, detentrice per oltre trent'anni del record mondiale di salto in alto, racconterà aneddoti e curiosità della sua lunga carriera sportiva assieme al marito Erminio Azzaro, che l'ha portata ai vertici internazionali come suo allenatore.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 14:50