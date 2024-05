Internazionali Roma: Berrettini manda in tilt il Foro Italico, Sinner dà forfait anche alla festa per la Davis

E’ il giorno di Matteo Berrettini che torna al Foro Italico dopo tre anni di assenza e monopolizza le attenzioni di tutti; sul centrale si festeggia la Coppa Davis; che tifo per Schwartzman

E’ il giorno di Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. La capitale riabbraccia il suo pupillo che manca dagli Internazionali di Roma da tre anni. Il suo allenamento viene preso d’assalto dai tifosi che vogliono vedere all’opera il romano e sperano in un percorso importante nel torneo.

Berrettini si veste di azzurro Italia

La scelta cromatica sarà casuale ma per il suo ritorno agli Internazionali, Matteo Berrettini sceglie l’azzurro Italia. Appuntamento alle 15 sul campo 7, i tifosi non vedono l’ora e anche se ci sono tante partite in corso, tutta l’attenzione si sposta sull’allenamento del romano. Un allenamento di rifinitura come chiarirà lo stesso giocatore nel corso della conferenza stampa in cui ha spiegato che le sue condizioni restano deficitarie e di essere a Roma solo “perché è Roma”. Tanti sorrisi per The Hammer che scherza con il pubblico e non si sottrae ad autografi e fotografie. La voglia di vederlo in campo rischia di mandare in tilt l’organizzazione che si deve fare in 4 per non creare situazioni pericolose.

Sinner assente alla celebrazione per la Davis

Sul campo centrale va in scena una celebrazione per la vittoria dell’Italia in Coppa Davis. Un momento voluto dalla Federazione per dare risalto e festeggiare tutti i protagonisti di un trionfo storico arrivato a Malaga lo scorso novembre. C’è ovviamente Matteo Berrettini che è stato vicino alla squadra di Volandri sia a Bologna che in Spagna e ci sono tutti quelli che hanno fornito un contributo come Andrea Vavassori che era stato convocato per le gare all’Unipol Arena. Manca però Jannik Sinner rimasto in albergo a causa della febbre che non gli ha permesso di prendere parte all’evento.

Qualificazioni, tifo da stadio per Schwartzman

I primi giorni del torneo regalano sempre momenti particolari. Sui campi minori si dà battaglia e ad attirare l’attenzione dei tanti appassionati che già stamattina hanno preso d’assalto il Foro Italico c’è la partita tra l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Ramos-Viñolas. Il sudamericano, ex numero 8 al mondo, vince il primo set poi cede il secondo e nel terzo si trova a un passo dal baratro. Ma spinto dall’apporto del pubblico riesce a mettere insieme una clamorosa rimonta che suscita un vero e proprio tifo da stadio sul campo 2. Un tifo giustificato anche dal fatto che Diego (solo 31enne) ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica con l’ultimo torneo che sarà l’ATP 250 di Buenos Aires il prossimo febbraio.