Internazionali Roma, Berrettini subito derby: al primo turno c’è Napolitano. Sorteggio sfortunato per Arnaldi

Matteo Berrettini trova sulla sua strada Stefano Napolitano presente in tabellone “grazie a lui”, derby italiano anche tra Gigante e Zeppieri. Musetti aspetta il vincente tra Eubanks e un qualificato

Sono 12 gli italiani al via agli Internazionali di Roma, in attesa magari anche di potenziali nuovi arrivi provenienti dalle qualificazioni. L’attenzione ovviamente è concentrata su Matteo Berrettini che ha il compito, forse anche un po’ ingrato, di far sognare i tifosi del Foro Italico orfani di Jannik Sinner che ha dovuto rinunciare al torneo. E per il romano c’è subito un derby al primo turno.

Berrettini, subito il derby con Napolitano

Matteo Berrettini prova a ripartire da Roma. Nelle ultime due settimane, sin dalla fine del torneo di Montecarlo e dopo la rinuncia ufficiale a Madrid, l’azzurro ha scelto la strada del silenzio e si è concentrato unicamente sugli allenamenti proprio con l’obiettivo di arrivare nella sua Roma nelle migliori condizioni possibili. Il forfait di Sinner e di altri atleti (in particolare l’ultimo di Lehecka) gli ha aperto le porte del tabellone principale degli Internazionali senza dover utilizzare la wild card, che per un gioco di destini incrociati, è finita nelle mani di Stefano Napolitano che sarà anche il suo primo avversario in un derby al primo turno.

Musetti aspetta, sfortunato Arnaldi

Lorenzo Musetti dovrà aspettare ancora un po’ prima di conoscere il suo avversario. Il carrarese reduce dalla finale persa a Cagliari spera di trovare a Roma le energie per dare vitalità a una stagione che fino a questo momento è stata piuttosto complicata. Sulla sua strada ci potrebbe essere lo statunitense Eubanks che attende di conoscere il suo avversario che arriverà dalle qualificazioni. Non sarà un impegno semplice per Musetti che però ha bisogno di dare un segnale importanti proprio a partire da Roma.

Sorteggio piuttosto sfortunato per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure trova subito sulla sua strada il ceco Tomas Machac, i ricordi non sono proprio piacevoli visto che il ceco si è aggiudicato il confronto diretto a Miami mettendo fine a uno splendido torneo da patte di Arnaldi.

Sonego sfida Lajovic, Darderi vuole la rivincita con Shapovolov

Per Lorenzo Sonego vale lo stesso discorso fatto per Musetti, voglia di dare la svolta a una stagione che fino a questo momento è stata piuttosto avara di soddisfazioni. Il match al primo turno lo vede opposto al serbo Lajovic (numero 64 al mondo), match per nulla facile per il piemontese ma da vincere per sperare di avere ambizioni importanti.

A caccia di rivincita invece Luciano Darderi, l’italo-argentino è reduce dalla semifinale a Cagliari e sulla terra rossa è uno specialista. Sulla sua strada trova l’estroso canadese Shapovalov da cui ha perso al terzo set a Miami, ma stavolta potrebbe essere il 22enne col fisico da corazziere ad avere un piccolo vantaggio.

Zeppieri e Gigante: sarà derby, Nardi contro Altmeier

Flavio Cobolli ha preso parte alla cerimonia del sorteggio che si è tenuta nella cornice della Fontana di Trevi ma aspetta di conoscere il suo avversario che arriverà dalle qualificazioni. Luca Nardi prova a ripartire dopo l’infortunio alla caviglia rimediato a Bucarest e se la vedrà con il tedesco Altmaier. Wild card anche per il “doppista” Andrea Vavassori che ieri ha festeggiato il compleanno e che si regala la sfida al tedesco Koeper. Sarà invece un derby “giovane” quello che vede opposto Giulio Zeppieri e Matteo Gigante. Per Fabio Fognini incontro piuttosto complicato contro il britannico Evans ma il pubblico sarà tutto dalla sua parte.