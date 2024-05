Serie B: i possibili verdetti e i big-match, dove vederli in tv e in streaming

Quasi fatta per il ritorno in A del Como, ecco chi spera di raggiungerlo tramite i playoff. Spacciata la Feralpisalò, delicata la situazione del Bari

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ultime due giornate di Serie B. Ci siamo: il campionato cadetto sta per emettere i suoi ultimi verdetti, almeno per quel che riguarda la regular season in attesa di playoff e playout. Per questo turno, così come per il prossimo, la Lega ha optato per la contemporaneità di tutte le partite che si giocheranno di domenica alle 15. Una sorta di tuffo nel passato che certamente farà piacere ai più nostalgici. Intanto, però, c’è da fare punti per cui entriamo nel dettaglio del programma per capire cosa aspettarci da questo appassionante weekend di calcio.

La Serie A beato chi ci va: quasi fatta per il Como

Cominciamo con la lotta per la Serie A. Chi è un bel pezzo avanti è il Como che, in caso di successo a Modena (già salvo), può già stappare la bottiglia di champagne festeggiando il grande ritorno 21 anni dopo. Verosimilmente, allora, dovrà passare tramite playoff il Venezia che può blindare il terzo posto e affossare definitivamente la FeralpiSalò nel match del Penzo. La Cremonese spera in un Parma già appagato dalla promozione per mantenere il quarto posto. Ternana-Catanzaro e Palermo-Ascoli completano il quadro. Spera ancora la Sampdoria, impegnata con la Reggiana.

A rischio retrocessione: la situazione in basso alla classifica

Il Lecco si è già congedato dal torneo cadetto, la FeralpiSalò come detto può seguirlo a ruota. Delicata la situazione del Bari che non vince dal 17 febbraio e va sul campo del Cittadella. Complicati gli impegni, già descritti, di Ternana e Ascoli rispettivamente con Catanzaro e Palermo. Ricordiamo che le ultime 3 retrocedono direttamente mentre la 16a e la 17a vanno ai playout. Non è pertanto ancora deciso il destino dello Spezia, altra grande delusa da un torneo che aveva aspettative ben differenti. I liguri giocano in casa del Cosenza.

Chi trasmette la Serie B in diretta tv?

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie:

Dazn copre tutte le partite del campionato e dei playoff: Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Sky trasmette tutto il campionato e le partite si possono anche vedere in streaming acquistando un pacchetto su NowTv

Abbonati qui a Now-Tv: tutta la Serie B in diretta streaming

Abbonati a Dazn per vedere tutta la Serie B in diretta



Le partite di domani: Domenica 5 Maggio 2024 ore 15