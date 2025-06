Serie B, cambiano quasi tutte le panchine: la scommessa di Galliani, la scelta di Inzaghi, i dubbi dell'Empoli

Super Pippo rinuncia alla Serie A col Pisa per tentare una nuova impresa alla guida del Palermo. Corsi ha tre allenatori nel mirino, ma spera di chiudere per Pagliuca.

Il caos Serie B non ferma il mercato. Che si apre col valzer delle panchine. In attesa degli ultimi verdetti, le squadre si stanno già muovendo con l’obiettivo di anticipare i tempi e farsi trovare pronte. Curiosità per le big: Filippo Inzaghi rinuncia alla ‘A’ col Pisa per una sfida avvincente, Galliani ha in mente a una nuova scommessa per il suo Monza, mentre l’Empoli ha più di un nome nel mirino.

Serie B, quanti cambi in panchina: la scelta di Inzaghi

Al momento sono 18 le squadre certe della categoria. All’appello mancano la vincitrice del playout (Salernitana o Sampdoria, ma che caos!) e quella dei playoff di Serie C (Pescara o Ternana). Si prospetta un giugno rovente per molte squadre, che cambieranno allenatore.

Partiamo dalla scelta più sorprendente. Dopo aver portato il Pisa in Serie A dopo 34 anni di interminabile e spasmodica attesa, Inzaghi rinuncia alla massima serie. Resterà in B per una nuova stimolante (ma complicata) sfida alla guida del Palermo. Che con Super Pippo esce allo scoperto: l’obiettivo è la promozione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà risolto il contratto con Alessio Dionisi, legato ai rosanero da altri due anni di contratto, dopodiché all in sul fratello maggiore di Simone, che l’ha spuntata su Stroppa.

Monza, l’idea di Galliani e i dubbi dell’Empoli

La favola del Monza in Serie A è finita nel peggiore dei modi: con soli 18 punti la retrocessione era di fatto già certa da mesi. Tre fondi americani sono interessati al club, ma nel frattempo tocca ad Adriano Galliani gettare le basi per la prossima stagione.

L’ad è intenzionato a puntare su Paolo Bianco, l’allenatore pugliese che ha condotto il Frosinone alla salvezza (diretta, dopo il caso Brescia). Niente conferma per D’Aversa a Empoli. Corsi vuole ripartire da Guido Pagliuca, che ha fatto benissimo al timone della Juve Stabia. L’intesa è a un passo, sussurra radio mercato. Fabio Caserta e Antonio Calabro, le altre opzioni.

Conte consigliere di ADL per il Bari: il valzer delle panchine

Come anticipato, saranno in tante a cambiare. La Rosea fotografa il prossimo scenario del torneo cadetto: se il Venezia pare orientato a continuare con Di Francesco, il Modena proverà ad alzare il livello con Luca D’Angelo, che ha visto sfumare il sogno promozione con lo Spezia all’ultimo atto dei playoff. Il Bari non ha ancora sciolto le riserve su Longo: il prossimo allenatore potrebbe essere Massimo Donati, ma si fa largo pure il nome di D’Aversa, sponsorizzato ai De Laurentiis da Conte: i due sono amici di vecchia data.

Il Catanzaro rischia di perdere Caserta, che ha diversi estimatori tra i club di punta della B. Occhio a Mantova-Possanzini: il tecnico è cercato anche all’estero. Spezia, Frosinone e Juve Stabia cercano il profilo giusto, mentre non cambiano le neopromosse: Biancolino, Gallo e Andreoletti andranno avanti con Avellino, Entella e Padova. Altre tre conferme: Mignani, Dionigi e Castori proseguiranno la loro avventura alla guida di Cesena, Reggiana e Südtirol.