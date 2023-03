Buona la prima della marchigiana che, senza incantare, si conquista il pass per il secondo turno dove affronterà la N.3 del tabellone Jessica Pegula: "Il problema sono io".

09-03-2023 09:51

Camila Giorgi non sbaglia all’esordio ad Indian Wells. La marchigiana supera Arantxa Rus e avanza al secondo turno

Camila Giorgi non brilla ma non si perde d’animo

Non una grandissima prova quella di Camila Giorgi nel suo match d’esordio ad Indian Wells (Masters 1000, 6-19 marzo). L’azzurra si è imposta 6-3, 6-3 contro l’olandese Arantxa Rus, con qualche errore di troppo durante la partita, soprattutto all’inizio del secondo set.

Dopo aver vinto il torneo di Merida, Camila Giorgi punta a fare bene ad Indian Wells, un torneo che potrebbe esaltare le sue ottime qualità da fondo campo.

Indian Wells, sulla strada della Giorgi ora la N.3 del tabellone

Archiviata la vittoria ai danni di Arantxa Rus (l’olandese aveva estromesso l’azzurra Sara Errani dal torneo all’ultimo match delle qualificazioni), Camila Giorgi deve già pensare al prossimo match.

Di fronte ci sarà Jessica Pegula. La statunitense è la testa di serie N.3 del tabellone femminile di Indian Wells. Un’avversaria ostico che l’azzurra, in cinque sfide, ha battuto una sola volta. Tuttavia, negli ultimi due confronti diretti, la marchigiana l’ha messa sempre in grande difficoltà.

Camila Giorgi sa qual è il suo vero avversario: Camila Giorgi

Nonostante la caratura della prossima avversaria, Camila Giorgi non è affatto preoccupata perchè sa perfettamente chi sia il vero ostacolo che, in ogni partita, deve affrontare, ovvero sè stessa.

“Sono in un momento bello e devo pensare a me stessa, giocando come sto facendo. Sicuramente giocherò sul centrale. Preoccupata dalla Pegula? Secondo me il problema non è la Pegula ma la Giorgi che, ogni volta, si mette in difficoltà”. Dopo aver già perso Lorenzo Sonego, oggi toccherà ad altri quattro italiani scendere in campo ad Indian Wells. Fabio Fognini se le vedrà con Ben Shelton mentre, in campo femminile (cinque azzurre nel tabellone), Lucia Bronzetto sfida la croata Bernarda Pera. A seguire i match Paolini vs Maria e Cocciaretto vs Parrizas-Diaz. Martina Trevisan, unica teste di serie azzurra nel torneo, entrerà in scena dal secondo turno.