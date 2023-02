Tennis, Camila Giorgi torna a sorridere: trionfo in Messico

La tennista maceratese ha vinto il suo quarto titolo in carriera

27-02-2023 08:55

Camila Giorgi torna a sorridere in Messico: la tennista maceratese ha vinto la prima edizione del torneo Atp 250 di Merida, superando in finale la svedese Rebecca Peterson.

L’Azzurra, che grazie a questo successo si riporta nella top 50 della classifica mondiale, si è imposta al termine di una partita tirata, durata quasi due ore e mezza con i parziali di 7-6, 1-6, 6-2: per lei è il quarto titolo in carriera.



Camila Giorgi torna a vincere: il percorso e la finale

A Merida Camila ha debuttato eliminando l’egiziana Sherif, numero 6 del tabellone, e ha battuto al secondo turno la spagnola Parrizas Diaz. Nei quarti ha travolto la statunitense Sloane Stephen con un doppio 6-0, il primo della sua carriera, e poi in semifinale ha piegato la ceca numero 47 del mondo Siniakova.

In finale contro la Peterson la Giorgi ha vinto il primo set al tie-break dopo una battaglia durata oltre un’ora, in cui è riuscita a recuperare un break di svantaggio. Agli spareggi si è imposta per 7-3. Nel secondo parziale la maceratese ha sofferto un vistoso calo che l’ha vista perdere sei giochi di fila. Anche il terzo set è partito male con il break della svedese, ma da quel momento l’Azzurra ha ripreso in mano la sfida, tornando a giocare il suo tennis d’attacco e non lasciando più scampo all’avversaria, meritandosi il titolo.

Camila Giorgi: “Felice, è stata una settimana fantastica”

“Sono molto felice di essere venuta qui per la prima edizione di questo torneo. E’ stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo. Con Rebecca è stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta”, ha detto Camila Giorgi al termine del match.

Camila Giorgi: obiettivo best ranking

L’Azzurra grazie a questa vittoria rompe un digiuno che durava da un anno e mezzo e si rilancia anche nella classifica WTA: la maceratese è tornata tra le prima 50 del tennis mondiale, ed ora è al numero 46, diventando la seconda giocatrice italiana dietro a Martina Trevisan.

Il prossimo obiettivo è il torneo di Monterrey, e il sogno è di migliorare il suo best ranking di numero 26 del mondo nelle prossime settimane. Anche la Peterson festeggia il rientro nella Top 100 della classifica WTA. Per Camila era la decima finale giocata in carriera, la quarta vinta.