WTA Merida, avanzano le azzurre Giorgi e Cocciaretto

Giorgi supera la spagnola Nuria Parrizas Diaz 7-6, 6-2, Cocciaretto rifila invece un netto 6-2, 6-1 alla cinese Wan Xinyu.

23-02-2023 10:08

Prosegue il cammino delle azzurre Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 in corso a Merida (Messico).

Giorgi ha battuto la spagnola Nuria Parrizas Diaz 7-6, 6-2: nei quarti di finale incontrerà la russa Gracheva o la statinitense Stephens. Dopo aver sofferto a carburare (sotto per due volte di un break), il primo set si chiude al tie-break (7-5): la quarta palla-break incanala il secondo set, apparecchiato da un altro servizio strappato dalla tennista di Macerats, tutt’altro che brillante, però, nelle percentuali al servizio.

Cocciaretto si è sbarazzata in maniera ancora più netta della cinese Wan Xinyu, il punteggio finale è 6-2. 6-1. Per conquistare la sfida contro la vincente di Bonaventure/Siniakova è bastata poco più di un’ora di gioco: la tennista di Ancona è stata molto efficace in anticipo,