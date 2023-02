Tennis, Wta di Merida: Giorgi travolte Stephens (6-0, 6-0)

Un tornado si è abbattuto sulla statunitense sul cemento messicano. La sfida è durata appena 48 minuti

25-02-2023 08:56

Un tornado di nome Camila Giorgi: l’azzurra – numero 68 al mondo – ha spazzato via in 48′ l’americana Sloane Stephens (n.41 del ranking), con il punteggio di 6-0, 6-0. Ha così raggiunto le semifinali del torneo Wta di Merida. Per la marchigiana è la 19esima semifinale della carriera e punta alla decima finale contro la ceca Katerina Siniakova.

Il break, nel primo set, arriva al secondo gioco ai vantaggi. Poi arrivano il secondo e il terzo break. Nel secondo parziale non cambia nulla: prosegue il martellamento di Camila. Giorgi ha ottenuto il 90 per cento dei punti con la prima di servizio e il 67 per cento con la seconda. Non ha concesso neanche una palla break.