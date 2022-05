Indycar: la gioia di Marcus Ericsson

30-05-2022 09:06

Lo svedese Marcus Ericsson è il trionfatore della 106a edizione della Indy500 che si è svolta nel catino di Speedway.

Lo svedese si aggiudica la gara con la scuderia Chip Ganassi Team, squadra automobilistica statunitense, di proprietà dell’ex pilota Chip Ganassi. Ericsson ha dimostrato di poter controllare la gara quasi dall’inizio alla fine, senza grossi problemi.

Solo nel finale ha dovuto combattere per tenere a bada e a distanza Pato O’Ward. Ericsson è stato bravo a respingere a respingere i tentativi di sorpasso del messicano che si deve accontentare della seconda piazza.

“Non riuscivo a credere ai miei occhi, quando ho visto sventolare la bandiera rossa. In questo sport non si può mai dare nulla per scontato, c’erano ancora un pò di giri da fare e stavo pregando di non avere delle caution visto il vantaggio che avevo. Sapevo che la macchina era fantastica”.

Il pilota scandinavo, nella sua disamina, fa riferimento alla caution conclusiva, entrata a meno di 10 passaggi dalla conclusione per dare la possibilità ai commissari di pista di rimuovere l’auto di Jimmie Johnson. La direzione gara ha preferito esporre la bandiera rossa in modo tale da permettere di concludere la manifestazione in regime di green flag.

“Se Pato avesse voluto superarmi in curva 1, sarebbe dovuto andare più avanti. Sapevo che se fossi andato all’interno in curva 1 avrei potuto tenere la linea ed il piede sull’acceleratore. Quello che conta è che alla fine, quanto avevo progettato e pianificato nella mia testa, ha funzionato”.