INEOS Grenadiers: Alberto Contador incoraggia Egan Bernal

16-02-2022 11:28

Prosegue senza sosta la riabilitazione di Egan Bernal dopo il bruttissimo incidente di qualche settimana fa. Il ciclista colombiano ha rischiato di rimanere paralizzato in seguito allo schianto avvenuto contro l’autobus durante una sessione di allenamento.

Tanti gli attestati di stima e pronta guarigione da tutti gli addetti ai lavori, colleghi e tifosi. Tra questi anche Alberto Contador che ha incoraggiato il vincitore del Giro d’Italia 2021. Si allunga così la lista di personaggi del mondo ciclismo che hanno fatto sentire la propria vicinanza al classe 1997 dopo il terribile incidente di cui è rimasto vittima a fine gennaio: mentre sta combattendo in quella che lui ha definito la corsa più dura della sua vita, in tanti credono in un suo ritorno ad alti livelli.

“Egan è un campione – ha dichiarato il vincitore di tutti e tre i Grandi Giri – e da queste situazioni i campioni crescono ulteriormente. Spero che possa tornare ed essere in ottime condizioni. Il ciclismo attuale necessita di uno come Egan Bernal. È un riferimento nei Grandi Giri ed uno dei più forti”.

OMNISPORT