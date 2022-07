Ineos-Grenadiers, Bernal esclude la partecipazione alla Vuelta

13-07-2022 10:33

Non ci saranno grandi giri nel 2022 di Egan Bernal. Il corridore colombiano infatti, vittima di un gravissimo incidente a gennaio e per questo costretto a rinunciare sia al Giro che al Tour, ha confermato che non sarà al via nemmeno della Vuelta Espana.

“Tornare in gara alla Vuelta a España 2022? Sicuramente no” ha dichiarato Bernal durante la diretta alla Squalo Tv di Raffaele Ferrara, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo.

“Solo due mesi fa per me pensare di poter tornare a correre era impossibile; i tempi si sono accorciati, ma devo vedere con la squadra cosa fare. Le classiche italiane di fine stagione? Quelle spero proprio di poterle fare”.

Nonostante, dunque, il recupero proceda bene e l’alfiere della Ineos-Grnadiers abbia accelerato i tempi sulla tabella di marcia del recupero, le grandi corse a tappe torneranno ad essere un obiettivo solo nel 2023.

Nel frattempo Bernal, come da lui stesso ammesso, sta lavorando alacremente per riprendere a gareggiare in maniera competitiva.

“Sto già bene, se penso a quel che è successo. Mi sto allenando ed è bellissimo essere di nuovo nell’ambiente. Penso proprio di poter essere capace di tornare a correre. Poi, non sono sicuro che tornerò al livello di prima, ma di sicuro ho la stessa grinta, se non di più. Di certo, sono felice di essere vivo” ha chiosato il ciclista sudamericano.