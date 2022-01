Infinita Conegliano: è ancora regina di Coppa

06-01-2022 19:53

I titoli su una caduta “epocale” erano già pronti, ma le squadre da leggenda si vedono anche da questi dettagli.

Le ragazze di Conegliano scrivono un’altra pagina della propria epopea pallavolistica conquistando la Coppa Italia 2022 battendo Novara per 3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13).

Un successo che va oltre l’albo d’oro, che vede le Pantere conquistare la quarta Coppa Italia della carriera e la terza consecutiva e allungare l’imbattibilità nelle finali in campo nazionale che dura dal 2019, per le modalità in cui la vittoria è arrivata.

Sotto di due set, le ragazze di Santarelli tirano fuori l’orgoglio e la grinta, trascinate da quella Paola Egonu più forte di quelle che sembrano non essere solo voci, riguardanti il trasferimento al Vakifbank al termine della stagione.

L’opposto di Cittadella, in ombra nei primi due set, guida una rimonta che sembrava impossibile e, da ex, apre i rimpianti di Novara: le ragazze di Stefano Lavarini hanno accarezzato l’impresa e hanno giocato alla pari con lo squadrone pigliatutto, salvo dovendosi arrendere al carattere delle avversarie, premiate a fine match dal presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella.

