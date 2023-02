Infortunati, squalificati e diffidati: 21ª giornata di Serie A

Milan privo di Bennacer nel derby, Juve a Salerno senza Milik e con il grande dubbio Pogba.

03-02-2023 09:37

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 21ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati, squalificati e diffidati 21ª giornata

ATALANTA

Infortunati

Palomino (lesione di primo grado bicipite femorale)

Zappacosta (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Demiral

De Roon

BOLOGNA

Infortunati

Arnautovic (trauma contusivo-distorsivo al piede)

Bonifazi (stiramento al collaterale)

De Silvestri (lesione al soleo)

Medel (problema a una gamba)

Sansone (frattura di un dito del piede)

Squalificati

–

Diffidati

Arnautovic

Lucumi

CREMONESE

Infortunati

Lochoshvili (problema fisico)

Acella (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

A.Ferrari

Okereke

Vasquez

EMPOLI

Infortunati

Destro (lesione al gemello mediale)

Grassi (lesione alla coscia)

Ismajli (lesione a una coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Bandinelli

Akpa Akpro

FIORENTINA

Infortunati

Castrovilli (lesione al gemello mediale)

Martinez Quarta (sublussazione alla rotula)

Sottil (ernia del disco)

Squalificati

–

Diffidati

Dodò

Igor

Mandragora

INTER

Infortunati

Dalbert (lesione al crociato)

Squalificati

–

Diffidati

–

JUVENTUS

Infortunati

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Milik (lesione coscia sinistra)

Pogba (problema muscolare)

Bonucci (infiammazione tendine)

Squalificati

–

Diffidati

Bremer

Locatelli

LAZIO

Infortunati

Radu (lesione coscia sinistra)

Patric (problema al flessore)

Squalificati

–

Diffidati

Casale

Cataldi

Marusic

LECCE

Infortunati

Dermaku (lesione al bicipite femorale)

Pongracic (lesione ai un legamento della caviglia)

Squalificati

–

Diffidati

Di Francesco

Umtiti

Beschirotto

Gonzalez

MILAN

Infortunati

Florenzi (operazione al tendine del bicipite femorale)

Ibrahimovic (ricostruzione legamento crociato anteriore)

Maignan (problema al muscolo soleo)

Tomori (lesione all’anca)

Bennacer (lesione muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Calabria

MONZA

Infortunati

Donati (problema fisico)

Squalificati

Sensi (1)

Diffidati

Rovella

NAPOLI

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Kim

ROMA

Infortunati

Darboe (lesione del legamento crociato)

Spinazzola (problema muscolare alla coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Cristante

Mancini

Smalling

Zaniolo

SALERNITANA

Infortunati

Fazio (lesione al polpaccio)

Gyomber (problema muscolare)

Maggiore (lesione al quadricipite)

Mazzocchi (intervento al collaterale mediale)

Squalificati

–

Diffidati

–

SAMPDORIA

Infortunati

Colley (trauma al ginocchio)

Conti (problema fisico)

De Luca (rottura del menisco)

Pussetto (problema fisico)

Sabiri (lesione alla coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Sabiri

SASSUOLO

Infortunati

Consigli (distrazione al collaterale)

Pinamonti (distrazione al flessore)

Rogerio (problema alla spalla)

Squalificati

–

Diffidati

Berardi

Rogerio

Bajrami

Tressoldi

SPEZIA

Infortunati

Bastoni (lesione al menisco)

Holm (problema muscolare)

Nzola (lesione al soleo)

Zoet (lesione a un legamento della gamba)

Kovalenko (lesione primo grado aduttore)

Zurkovski (problema muscolare)

Squalificati

Gyasi (1)

Diffidati

Ampadu

Bastoni

Holm

Nzola

TORINO

Infortunati

Djidji (frattura del setto nasale)

Ilkhan (problema a una caviglia)

Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro)

Pellegri (lesione del bicipite femorale)



Squalificati

–

Diffidati

Lazaro

UDINESE

Infortunati

Deulofeu (problema al ginocchio)

Masina (rottura del crociato)

Pereyra (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Bijol

Pereyra

Udogie

Walace

VERONA

Infortunati

Faraoni (lesione al retto femorale)

Henry (rottura del legamento crociato)

Hrustic (operazione alla caviglia)

Verdi (sovraccarico al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati