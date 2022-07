30-07-2022 22:20

Georgia Stanway ha rivelato che la squadra maschile dell’Inghilterra ha fatto richiesta di biglietti per la finale degli Europei femminili tra le Leonesse e la Germania, partita che ha fatto registrare il tutto esaurito.

L’Inghilterra ha la possibilità di essere incoronata per la prima volta campionessa d’Europa con una vittoria a Wembley nella finale in programma domani. Tuttavia, si troveranno di fronte un avversario formidabile: la Germania, che ha vinto il torneo per ben otto volte nella sua storia al femminile.

Una folla record di 87.200 persone assisterà all’emozionante spettacolo, a poco più di un anno dalla sconfitta ai rigori subita dall’Inghilterra contro l’Italia nella stessa sede nella finale degli Europei maschili.

Parlando durante una conferenza stampa in vista della finale, Stanway ha detto: “Molti giocatori dell’Inghilterra ci hanno contattato per farci gli auguri e per chiederci se possono avere un biglietto. Mi dispiace ragazzi, siamo tutti esauriti! Ci hanno contattato per darci tutte le informazioni possibili. L’anno scorso sono arrivati a questo punto e noi stiamo solo cercando di fare meglio. Abbiamo ricevuto un grande sostegno, sia da parte dei calciatori che da parte della gente dell’hotel, ed è incredibile quante persone ci riconoscano”.

Stanway giocherà la prossima stagione in Germania, dopo aver lasciato il Manchester City per il Bayern Monaco a maggio. E sa che sarà necessario il sangue freddo se l’Inghilterra vuole prevalere e porre fine alla sua attesa per un titolo europeo.

“La cosa più importante che dobbiamo portare domenica è la calma e la compostezza”, ha aggiunto Stanway. “Sappiamo che alla Germania piace uscire dal pressing, mettere sotto pressione gli avversari e rispondere con forza colpo su colpo. Dobbiamo solo essere ancora più bravi con la palla, dipende da noi”.