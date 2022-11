Inghilterra, Kane sfida la Fifa e indosserà la fascia arcobaleno

18-11-2022 23:22

Non si placano le polemiche sul mondiale in Qatar, un paese dove la libertà di espressione e la libertà sessuale sono estremamente limitate. Mark Bullingham, presidente della FA non ci sta e, in un’intervista a Sky Sports Uk annuncia che la sua nazionale ignorerà di proposito il diktat della Fifa di non lanciare messaggi politici durante la manifestazione.

“La Fifa non ha risposto alla nostra richiesta di indossare la fascia da capitano arcobaleno ed è possibile che saremo multati per questa decisione; in tal caso pagheremo la sanzione”, ha detto Bullingham. In tutti i campionati del Regno Unito, infatti, c’è grande sensibilità per i diritti umani e la Football Association si è sempre schierata a favore ed a sostegno della comunità LGBTQ+. Il capitano della squadra, Harry Kane, pertanto, indosserà la fascia “rainbow” per tutta la durata della manifestazione e non è da escludere che anche altri giocatori e altre nazionali non decidano seguire l’esempio degli inglesi.