Inter, Handanovic: "Stagione emozionate. Mi piacerebbe sentire l'emozione di segnare un gol"

Il capitano dell’Inter Samir Handanovic è stato il protagonista del Matchday Programme alla vigilia della gara contro la Sampdoria che, dipendentemente anche dal risultato di Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, potrebbe regalare ai nerazzurri il secondo Scudetto consecutivo.

Queste le parole di Handanovic, che ancora non ha concluso i discorsi per il rinnovo con la Beneamata:

“In questa stagione abbiamo vissuto delle emozioni potenti, dopo lo Scudetto abbiamo vinto altri due trofei e lo abbiamo fatto restando uniti in ogni momento e mettendo tutto in campo, gara dopo gara. Altri ruoli in campo oltre al portiere? Avrei piacere di sentire una volta quell’emozione enorme che provano gli attaccanti quando segnano”.

