Inter-Juventus, intreccio Conte-Allegri: cosa sta succedendo

Si rincorrono frenetiche voci e smentite sul futuro di Antonio Conte eMassimiliano Allegri. La fuga di notizie di mercoledì sera ha confermato una volta di più che i destini dei due tecnici, vincitori degli ultimi nove scudetti in serie A, sono strettamente legati.

Già da giorni si sussurrava di un’offerta sontuosa del Paris Saint Germain per il tecnico livornese, che ancora non ha parlato con il presidente Andrea Agnelli per definire i programmi per la prossima stagione. Proprio il ritardo dell’atteso vertice ha moltiplicato in un mercoledì di fibrillazione i rumor sul futuro dell’allenatore toscano: secondo sportmediaset, i dirigenti Paratici e Nedved avrebbero convinto Agnelli a concludere il ciclo di Allegri e a riaffidarsi a Conte, che se ne andò nel 2014 non senza alcune polemiche proprio con il numero uno dei bianconeri.

Il tecnico leccese, da tempo in contatto con l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta con cui ha già un accordo di massima, “stava aspettando un segnale dalla Juve. Per un sì o per un no, ma la sua prima scelta era quella bianconera”. Anche “Repubblica” e “La Stampa” insistono sulla linea della rottura, con Conte in pole e Guardiola e Pochettino come alternative. Per Allegri futuro al Psg o al Barcellona.

Poche ore dopo sono arrivate indiscrezioni opposte: secondo Sky ad oggi non risulterebbe alcuna separazione con Allegri, e tutto sarebbe rimandato al vertice imminente con Agnelli. Qualsiasi opzione sarebbe quindi ancora aperta, mentre Conte sarebbe sempre più vicino all’Inter: “Non si registrano contatti recenti tra i piemontesi e l’allenatore salentino, che invece sembra sempre più vicino ai nerazzurri a prescindere da quello che sarà il futuro di Allegri, che verrà stabilito da un incontro con Agnelli non ancora avvenuto”.

L’Ansa nella giornata di giovedì ha citato fonti vicine alla società bianconera che smentiscono con decisione le ricostruzioni di un addio di Allegri e di un ritorno di Conte.

L’incontro Agnelli-Allegri chiarirà una volta per tutte il giallo che si è creato in casa bianconera.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 08:17