Inter, Vieri azzanna: Siete ridicoli

Senza Cassano, ha avuto più spazio del solito a Tiki-Taka Christian Vieri. L’ex bomber dell’Inter si è scaldato non poco nel corso del talk-show di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo e ha alzato spesso la voce. Da ex uomo d’area si rivede in parte in Lukaku e – ora che il belga si sta prendendo applausi e complimenti dopo tante critiche – si sfoga apertamente.

LA DIFESA – Sin dall’inizio della stagione Vieri si è speso apertamente in favore del centravanti acquistato dall’Inter per precisa volontà di Conte, che ha insistito per portarlo in nerazzurro.

LO SFOGO – Vieri mette nel mirino tifosi e giornalisti e se la prende, senza mezzi termini, con chi ha criticato Romelu Lukaku in questo inizio di stagione all’Inter: «Siete ridicoli! Diciamo sempre le stesse cose: lui è un centravanti completo. A me non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, ho visto tutte le partite di Lukaku. Sono dieci anni che vedo Lukaku, se qualcuno dice che è scarso non me ne frega un tubo”.

I GOL – Vieri è un fiume in piena: “Lui è uno dei centravanti più completi d’Europa: tiene su palla, fa salire la squadra, ogni tanto sbaglia degli stop ma li sbagliano tutti. Li sbagliavo anche io! Tu puoi essere al centro del progetto, ma se non fai gol… Lui fa gol, fa assist ed è bravo a tenere la palla: è un centravanti completo”.

AMARCORD – A supporto della sua tesi l’ex interista conclude la sua arringa ricordando: “Chi è che non sbaglia dei gol? Ho sbagliato dei gol senza portiere io, centinaia. Una volta ero con la Juventus dentro la porta, sulla linea, e l’ho buttata fuori”.

SPORTEVAI | 23-12-2019 09:06