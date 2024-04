Inter, Thuram lancia l’iniziativa "anti-tarocco": "Trovatemi quel tifoso" e sui social rispunta il paragone con Lukaku

L'appello social di Thuram per rintracciare un tifoso che, durante i festeggiamenti per lo scudetto, indossava una sua maglia 'taroccata'. L'iniziativa fa il pieno di like

Marcus Thuram sempre più nei cuori del popolo nerazzurro. L’ultima iniziativa social dell’attaccante figlio d’arte ha fatto il pieno di like. Già, il ‘9’ dell’Inter vuole rintracciare un tifoso che, abbarbicato a un semaforo durante gli scatenati festeggiamenti della seconda stella, indossava una sua maglia taroccata in modo molto artigianale e sicuramente ‘originale’.

Inter, Thuram a caccia del tifoso con la sua maglia: perché lo cerca

Tikus ha postato lo scatto del tifoso con addosso una vecchia maglia dell’Inter numero 9 appartenuta a Lukaku. La singolarità della foto sta nel fatto che il nome di Thuram, rigorosamente scritto tra due stelle, è stato apposto su una striscia di nastro adesivo. “Ragazzi, commentate e condividete, aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia” ha scritto su Instagram l’attaccante arrivato la scorsa estate a parametro zero e decisivo per la conquista dello scudetto. Tra gli innumerevoli commenti spicca anche quello del compagno di squadra Bastoni che prende in giro l’ex Borussia Mönchengladbach così: “Eccomi”.

Thuram idolo dei tifosi: scatta il paragone con Lukaku

Il classe 1997 ha impiegato davvero pochissimo tempo per soppiantare Lukaku nel cuore della tifoseria. In realtà, Big Rom ci ha messo del suo la scorsa estate con quella clamorosa apertura alla Juventus vissuta come un tradimento da parte della sponda nerazzurra dei Navigli. L’appello a mezzo social di Thuram si è rivelato quindi un assist al bacio per far scattare il paragone tra i due. “Sei la conferma che abbiamo perso solo tempo con Lukaku. Grazie di esistere Tikus” commenta ‘educazioneinterista’. “Mandate un messaggio a Lukaku” aggiunge ‘mmmerypriv’. “Lukaku ha abbandonato questo mondo” rincara ‘vitalbap’. “È un peccato che non si possa taggare il gobbo nell’anima” chiosa ‘kaperolsoda’.

I numeri di Thuram: così il ricordo di Lukaku è stato cancellato

Straripante nelle due stagioni griffate Antonio Conte, la parentesi bis di Lukaku all’Inter dopo una stagione anonima al Chelsea non si è rivelata altrettanto fortunata. Solo dieci gol in 25 presenze nel 2022/23, prima dell’estate turbolenta sull’asse Milano-Londra-Torino, terminata a sorpresa col suo approdo alla Roma. L’Inter è ripartita da Thuram che con Lautaro ha dato vita a un tandem pazzesco, devastante in Serie A. I numeri di Tikus sono da urlo: 12 reti e altrettanti assist alla sua prima stagione in Italia. Coronata da quella seconda stella vinta nel derby dopo aver dominato dall’inizio del torneo.