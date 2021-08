Intrigo Tammy Abraham, le parole di Tuchel alimentano il mercato

“È in rosa, ha disputato delle buone partite di preparazione. Non era chiaramente felice dell’ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo, forse è stata colpa mia per non essermi fidato di lui come degli altri. Tammy è uno dei giocatori su cui valuteremo costantemente la situazione”. Queste le parole del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel in merito alla situazione di Tammy Abraham durante la conferenza pre Supercoppa UEFA.

Sul giovane attaccante c’è forte l’interesse della Roma e dell’Arsenal, e la questione è piuttosto complicata. Se da una parte Roma e Chelsea hanno già un accordo per il giocatore, Tammy ha un accordo con l’Arsenal e preferirebbe trasferirsi ai Gunners per continuare a stare a Londra.

Comunque vada, il futuro di Abraham non sarà a Stamford Bridge.

OMNISPORT | 10-08-2021 19:03