Inter, Inzaghi: "Lo Sheriff non ha vinto per caso con Real e Shakhtar"

18-10-2021 17:30

Archiviata la gara dell’Olimpico contro la Lazio, l’Inter volge lo sguardo alla Champions League e a una gara molto importante in termini di punti e classifica: quella contro lo Sheriff Tiraspol, rivelazione del Gruppo D.

La formazione ospite è attualmente prima a punteggio pieno, mentre i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa edizione di Champions.

Intervenuto alla vigilia della sfida di San Siro, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la gara parlando del momento dei suoi.

“Lo Sheriff non ha vinto per caso. Abbiamo affrontato Real e Shakhtar e abbiamo visto che sono due ottime squadre. Troveremo una squadra sulle ali dell’entusiasmo, che si difende bassa ma non sempre. Sfrutta le ripartenze che possono far male. Bisogna essere bravi ad attaccare senza mai perdere le misure. Domani per noi è una gara fondamentale per il cammino in Champions”.

“Le mie squadre sono sempre state così: facciamo tanti gol, ma purtroppo ne abbiamo subito qualcuno di troppo. La partita persa sabato ci ha fatto arrabbiare, ho visto i ragazzi arrabbiatissimi e questo mi fa piacere, perché so che ho a che fare con dei vincenti. Domani affrontiamo una squadra temibile nelle ripartenze, dobbiamo mantenere un ottimo possesso con buone distanze. Dovremo cercare di sfruttare le occasioni che creeremo”.

