Ippica, la leggenda Dettori dice basta: "Smetto al top"

17-12-2022 21:46

Frankie Dettori ha deciso: il 2023 sarà l’ultimo anno della sua leggendaria carriera. Il mitico fantino italiano, tra i più grandi del XXI secolo, disputerà le sue ultime corse nella Breeders Cup del novembre 2023.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho riflettuto molto in questo periodo e ho deciso che il 2023 sarà la mia ultima stagione da fantino. Perché come ho sempre detto, voglio smettere al top. Senza correre il rischio di essere compatito. Ora devo usare il cervello. Anche la mia famiglia è d’accordo, avrò più tempo per stare con loro. E anche mio padre, con il quale ho parlato a lungo”.

Una scelta che il mito Dettori ha preso all’età di 52 anni appena compiuti (il 15 dicembre): “E forse proprio quel giorno – ha rivelato – ho davvero preso questa decisione. Il 26 dicembre inizierò in California e poi, dalla primavera, inizierà una lunga serie di ultime volte in tutto il mondo….”.

In carriera Dettori ha vinto 728 Gran Premi, 284 di primo gruppo, 225 di secondo e 219 di terzo. Queste le sue imprese: 7 Magnificent Seven, le vittorie in tutte le 7 corse in programma ad Ascot il 28 settembre 1996; 7 King George Lammtarra (1995), Swain (1998), Daylami (1999), Doyen (2004), Enable (2017, 2019, 2020); 6 Arc de Triomphe Lammtarra (1995), Sakhee (2001), Marienbard (2002), Golden Horn (2015), Enable (2017, 2018); 4 Dubai World Cup Dubai Millennium (2000), Moon Ballad (2003), Electrocutionist (2006), Country Grammer (2022); 3 Japan Cup Singspiel (1996), Falbrav (2002), Alkaased (2005); 2 derby inglesi Authorized (2007), Golden Horn (2015); 1 Breeders’ Classic Raven’s Pass (2008).