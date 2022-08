Israel-PremierTech, niente Vuelta per Hermans e Teuns

09-08-2022 14:54

Se da un lato quasi tutte le squadre devono ancora rivelare i propri roster per la Vuelta Espana, dall’altra nel caso di alcune si sa già chi non vi prenderà parte.

In casa Israel-PremierTech è già certo che il neoarrivato Dylan Teuns e Ben Hermans non saranno della partita in terra iberica.

Il primo, contrariamente a quanto ci sarebbe aspettato, non volerà in Spagna ma sarà impiegato solo a partire da settembre col Tour of Britain 2022 come antipasto dei Mondiali di Wollongong.

Il secondo invece, tormentato dagli effetti del long Covid, dovrebbe riattaccare il numero sulla schiena al Giro di Germania (24-28 agosto): “Sta migliorando ma preferiamo non correre rischi e per questo non lo schiereremo alla Vuelta” ha dichiarato su di lui il team manager Rik Verbrugghe.