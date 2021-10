Italia Femminile, parla Milena Bertolini: "Collaborazione sta portando risultati"

A Coverciano oggi è andato in scena un incontro molto interessante tra il CT dell’Italia femminile Milena Bartolini, i club di Serie A e alcuni club di B, allo scopo di condividere il programma dell’Italia e dell’Under 21 femminile in questa stagione, oltre ad un confronto sui metodi di allenamento della Nazionale A. Queste le parole della Bartolini riportate dal sito della Federcalcio:

“La FIGC sta dimostrando coi fatti e con gli investimenti l’attenzione che nutre nei confronti del movimento femminile. La programmazione delle gare e dei raduni di Azzurre e Azzurrine è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra Club Italia e Divisione Calcio femminile. La Under 23 per esempio è molto importante perché avere calciatrici sempre più pronte è un bene sia per noi della Nazionale che per i club di appartenenza. Per questo ritengo fondamentale l’attività della Nazionale Under 23, che rappresenta un ponte indispensabile tra gli ultimi impegni ufficiali dell’Under 19 e quelli della Nazionale maggiore, e l’investimento rivolto in questa direzione è un ottimo segnale per il presente e il futuro del movimento del calcio femminile italiano. Vogliamo farvi vedere il nostro modo di lavorare, per stimolare il dibattito e, di conseguenza, per migliorare ancora di più un confronto che è fondamentale per crescere assieme”.

