Italia, mini-ritiro in Sardegna: Lazzari resta a casa

E’ ufficialmente iniziata la missione della nazionale italiana a EUro 2020. Archiviato il campionato di serie A, è tempo di rivolgere gli sguardi alla nazionale di Roberto Mancini che inizia il percorso di avvicinamento verso il primo appuntamento della rassegna continentale fissato per l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia.

Il primo step prevede un breve ritiro in Sardegna presso il resort ‘Forte Village’ dove la truppa azzurra si allenerà sino a giovedì prima del test amichevole di venerdì 28 maggio da giocare contro San Marino alla Sardegna Arena. Sui 33 giocatori selezionati dal tecnico jesino, in terra sarda se ne sono presentati 32. L’unico assente è l’esterno della Lazio Manuel Lazzari, il quale non è partito dalla Sardegna per questioni personali da risolvere. Per questo motivo il classe 1995 si è momentaneamente chiamato fuori dalla spedizione.

Questo mini ritiro e l’amichevole contro San Marino daranno al CT le indicazioni necesssarie per consegnare la lista dei 26 che prenderanno parte alla spedizione continentale e inizieranno il ritiro vero e proprio a Coverciano a Giugno.

Sono e saranno giornate decisive per il Ct chiamato a risolvere alcuni ballottaggi: Toloi e Gianluca Mancini si giocano una maglia in difesa, idem in mezzo per quanto riguarda Cristante e Pessina.

In avanti Bernardeschi è insidiato dal giovane attaccante del Sassuolo Raspadori che, tra le altre cose, ha ricevuto proprio ieri al ‘Forte Village’ la seconda dose del vaccino.

Più complicata la situazione per quanto riguarda gli infortunati. L’incognita più grande è quella rappresentata da Marco Verratti, finito ko in allenamento con il PSG a inizio mese rischia un mese di stop che potrebbe compromettere la presenza dell’ex Pescara contro la Turchia.

Sul versante “romano” problemi anche per Acerbi, Spinazzola e Lorenzo Pellegrini, vittima quest’ultimo di una lesione ai flessori. Alla lista si è aggiunto anche Stefano Sensi, fresco di infortunio rimediato a San Siro in Inter Udinese.

OMNISPORT | 25-05-2021 09:38