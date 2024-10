Under 20, Italia-Inghilterra: Ebone non basta, Gyabi e Dean decisivi, gol fantasma di Zeroli

La terza giornata di Elite League va in archivio con una sconfitta: allo Stirpe partita a viso aperto, grandi le recriminazioni per Corradi. Pafundi e Gyabi top.

Riscatto fallito. Dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca (2-1) e la sconfitta contro la Germania (3-0), l’Italia Under 20 perde anche contro l’Inghilterra Under 20: 1-2 nella terza giornata di Elite League al Benito Stirpe di Frosinone. Decisive le marcature di Ebone al 39′, Gyabi al 58′ e Dean al 92′. Gol fantasma di Zeroli nella ripresa.

Proprio nel secondo tempo, ancor più vivace del primo, si è innescato un botta e risposta che ha regalato a entrambe le squadre la possibilità di piazzare la zampata risolutiva per portare a casa la vittoria (pericolosi Nelson e Cichella). L’hanno trovata gli ospiti all’ultimo respiro.

Italia U20-Inghilterra U20, la chiave della partita

La capacità dell’Inghilterra di non sfaldarsi dopo il gol di Ebone e la bravura dell’Italia di non disunirsi, dimostrando la stessa tenacia palesata contro la Repubblica Ceca, dopo il pareggio di Gyabi. Il pareggio al termine di un match gradevole, fatto di continui ribaltamenti di fronte tra la meglio gioventù degli azzurri e dei Tre Leoni, sembrava la naturale conseguenza ma, a metà del recupero, è arrivata la doccia gelata per i ragazzi di Corradi.

Italia U20, top e flop

Pafundi 7,5 : Dipinge calcio. Favoloso l’assist che permette a Ebone di sbloccare il risultato. Una delle certezze per il futuro del calcio italiano.

: Dipinge calcio. Favoloso l’assist che permette a Ebone di sbloccare il risultato. Una delle certezze per il futuro del calcio italiano. Ebone 7: Pafundi crea, Tommaso concretizza: incornata perfetta che non lascia scampo a Simkin. Buono anche l’approccio alla gara con un tiro di prima intenzione alto sulla traversa. Esce a inizio ripresa dopo aver subito una botta su rinvio di Bartesaghi.

Pafundi crea, Tommaso concretizza: incornata perfetta che non lascia scampo a Simkin. Buono anche l’approccio alla gara con un tiro di prima intenzione alto sulla traversa. Esce a inizio ripresa dopo aver subito una botta su rinvio di Bartesaghi. Bakoune 6.5: Ispira Ebone, si dà un gran da fare sulla corsia di competenza.

Ispira Ebone, si dà un gran da fare sulla corsia di competenza. Chiarodia 6.5: Prima del vantaggio firmato da Ebone è attento nel momento di massima pressione dell’Inghilterra. Letture ottime. Non sbaglia praticamente nulla. Molto bene anche nella ripresa con una diagonale eccellente su Esse.

Prima del vantaggio firmato da Ebone è attento nel momento di massima pressione dell’Inghilterra. Letture ottime. Non sbaglia praticamente nulla. Molto bene anche nella ripresa con una diagonale eccellente su Esse. Torriani 5.5: Va giù in ritardo sul tiro dalla distanza di Gyabi che si infila in buca d’angolo. Si riscatta nel finale con una gran parata su subentrato Dean.

Inghilterra U20, top e flop

Gyabi 7: Sassata mortifera per Torriani, non esente da colpe. Il punto esclamativo su una prestazione maiuscola.

Sassata mortifera per Torriani, non esente da colpe. Il punto esclamativo su una prestazione maiuscola. Dean 7: Entra bene, sfiora il gol e lo trova al 92′ facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Entra bene, sfiora il gol e lo trova al 92′ facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Fischer 6.5: Spinge appena ne ha l’opportunità. Mette in difficoltà Bartesaghi. Sempre pronto a sovrapporsi coi tempi giusti. Una spina nel fianco per la difesa italiana.

Spinge appena ne ha l’opportunità. Mette in difficoltà Bartesaghi. Sempre pronto a sovrapporsi coi tempi giusti. Una spina nel fianco per la difesa italiana. Casey 6: Allontana dalla porta la conclusione di Zeroli lasciando il più grande dubbio della partita: la palla era entrata? Sì stando alla vibrante protesta del ct Corradi.

Allontana dalla porta la conclusione di Zeroli lasciando il più grande dubbio della partita: la palla era entrata? Sì stando alla vibrante protesta del ct Corradi. Lankhser 5: Ha sulla testa la palla del pareggio, ma sciupa incredibilmente a due passi da Torriani che fa sua la palla tirando un sospiro di sollievo.

Italia Under 20, quando gioca la prossima partita?

La prossima partita dell’Italia Under 20 nell’Elite League è in programma lunedì 14 ottobre a Coimbra contro i pari età del Portogallo. Calcio d’inizio alle 18.