Italia U21, Carnesecchi: "Abbiamo grandi margini di miglioramento"

09-11-2021 16:09

“Questa è una nuova Italia, un gruppo di ragazzi che gioca insieme per le prime volte, che si sta conoscendo pian piano e si mette a disposizione. Secondo me quest’anno abbiamo grandi margini di miglioramento. Possiamo fare veramente delle cose importanti e raggiungere i nostri obiettivi”. Così in conferenza stampa Marco Carnesecchi, il portiere della Cremonese fresco capitano dell’Italia Under 21 che indossa la fascia dopo la chiamata nella nazionale maggiore di Tonali (“fa la differenza ma siamo ben attrezzati per sostituirlo). Venerdì gli azzurrini saranno impegnati contro l’Irlanda in una partita di qualificazione all’Europeo Under 23 di categoria: “C’è molto entusiasmo sia quando ci alleniamo sia quando giochiamo. In campo ci dobbiamo solo mettere a posto e organizzare e poi dopo potremo sicuramente dire la nostra come abbiamo fatto l’anno scorso”.

OMNISPORT